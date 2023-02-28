Сколько чиновников защищает Украину от агрессора: ответ Кабмина
Более 3,5 тысячи государственных служащих защищают Украину с оружием в руках по состоянию на конец первого года полномасштабной войны.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона.
-
Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину
-
В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности
-
Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк под москвой: сумма сделки
-
В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина
-
ПриватБанк борется за возврат 4,3 млрд грн долга эксвладельцами: детали дела
-
Антирекорд в Херсонской области: за сутки враг нанес 119 обстрелов
-
Эксперт увидел изменения в действиях российских сил ПВО
-
Украина подала заявку в Совет управляющих МАГАТЭ
-
Никакой надежды: что врачи посоветовали семье госпитализированной звезды фильма "Перл-Харбор"
-
В Санкт-Петербурге подняли в небо истребители из-за НЛО
Чиновники на фронте
По словам Немчинова, эти госслужащие не только служат в Вооруженных силах Украины, но и в различных военных формированиях, таких как Нацгвардия, Пограничная служба и Служба безопасности Украины.
Однако эта защита не проходит без ущерба: по состоянию на конец года 108 чиновников погибли и еще 80 получили ранения в боевых действиях. Кроме того, свыше 200 государственных служащих считаются пропавшими без вести, что является тревожным знаком для их родных и близких.
Эти сотрудники государственной службы продолжают бороться на передовой и противостоять врагу, несмотря на большие риски и опасности. Они отдают свои жизни в защиту своей родины, и их жертвы не могут оставаться незамеченными.
Напомним, что ВСУ продолжают наносить удары по противнику. Так, за прошедшие сутки, 27 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа "Шахед-136" и 1 — типа "Зала".
В сообщении Генштаба ВСУ указывается, что авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.