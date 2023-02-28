ВСУ за сутки уничтожили 11 иранских ударніх дронов, — Генштаб
ВСУ продолжают наносить удары по противнику. Так, за прошедшие сутки, 27 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа "Шахед-136" и 1 - типа "Зала".
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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ВСУ наносит удар по врагу
В сообщении указывается, что авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.
Примечательно, что враг продолжает забрасывать позиции ВСУ в Бахмуте пехотными атаками, однако безуспешно. Наиболее сложная ситуация в юго-восточном и северном секторах обороны города, однако, город стоит и держится.
Напомним, что первый батальон ВСУ уже завершил обучение по эксплуатации боевой пехотной машины М2 Bradley. Военные учились на базе США в Германии.
При этом, первые боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем". Это произойдет уже в ближайшие недели.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где защитники проходят обучение на танках Challenger. В частности, Президент вручил военным ордена и медали.