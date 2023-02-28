Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению. Это может произойти уже весной 2023 года.

Об этом говорят в американском Институте изучения войны.

Контрнаступление

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные будут готовы к контрнаступлению на юге страны весной 2023 года, и целью Украины является разделение российской линии фронта между Крымом и материковой частью рф. Скибицкий также отметил, что долгосрочная военная помощь Запада является решающим фактором в определении сроков украинского контрнаступления.

Эти заявления появились после того, как западные СМИ и официальные лица начали выражать сомнения в способности Украины вести контрнаступление и в том, что Запад сможет предоставить ей необходимую долгосрочную военную помощь. Информация о возможном контрнаступлении появилась в контексте обеспокоенности Запада о возможностях Украины освободить свою землю и народ.

Однако, по мнению Скибицкого, украинские военные готовы к контрнаступлению, и долгосрочная военная помощь со стороны Запада играет решающую роль в этом процессе. Несмотря на сомнения западных СМИ и официальных лиц, Скибицкий уверен в возможностях украинских сил и в их готовности к выполнению стратегических задач.

Напомним, накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о самых горячих точках фронта. По информации Сергея Гайдая, враг не останавливает наступления на Сватовском и Кременском направлении. Хоть ситуация и стабильно тяжелая, но контролируемая украинскими силами обороны.

Также Гайдай рассказал, что на Кременском направлении двое суток назад из трех ушедших в наступление рот россиян вражеские войска потеряли 70 человек погибшими и примерно столько же ранеными.