Скільки посадовців захищають Україну від агресора: відповідь Кабміну
Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в ефірі телемарафону.
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Посадовці на фронті
За словами Нємчинова, ці держслужбовці не лише служать у Збройних силах України, а й у різних військових формуваннях, таких як Нацгвардія, Прикордонна служба та Служба безпеки України.
Однак цей захист не проходить без шкоди: станом на кінець року 108 чиновників загинули та ще 80 отримали поранення у бойових діях. Крім того, понад 200 державних службовців вважаються зниклими безвісти, що є тривожним знаком для їхніх рідних та близьких.
Ці співробітники державної служби продовжують боротися на передовій та протистояти ворогові, попри великі ризики та небезпеки. Вони віддають своє життя на захист своєї батьківщини, і їхні жертви не можуть залишатися непоміченими.
Нагадаємо, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по противнику. Так, минулої доби, 27 лютого Збройні сили України знищили 11 іранських ударних БпЛА типу "Шахед-136" та 1 — типу "Зали".
У повідомленні Генштабу ЗСУ вказується, що авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.