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Сколько воздушных целей врага уничтожила украинская ПВО за сутки

2 июля 2023 09:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько воздушных целей врага уничтожила украинская ПВО за сутки
Украинская военная Противовоздушная оборона Украины. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Shahed" и тремя крылатыми ракетами "Калибр". Украинская ПВО уничтожила все воздушные цели врага.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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В ведомстве рассказали, что за последние сутки, 1 июля, россияне выпустили по Украине восемь ударных БпЛА "Shahed-136/131" и три крылатых ракеты. Украинская ПВО уничтожила все воздушные цели.

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Уничтожены враждебные цели над Украиной. Фото: t.me/kpszsu

В ПС добавили, что пуски восьми "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, а "Калибров" — с Черного моря.

В общем, противовоздушная оборона работала в разных областях Украины — в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр".

Напомним, ночью 2 июля в Киевской и других областях объявлена воздушная тревога. Около 03:00 в Киеве прогремели взрывы. В регионе работала ПВО. Все враждебные цели были уничтожены.

Добавим, что в течение июня российские кафиры не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.

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