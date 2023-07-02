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Скільки повітряних цілей ворога знищила українська ППО за добу

2 липня 2023 09:59
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Скільки повітряних цілей ворога знищила українська ППО за добу
Український військовий протиповітряної оборони України. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 2 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed" та трьома крилатими ракетами "Калібр". Українська ППО знищила усі повітряні цілі ворога. 

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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У відомстві розповіли, що за останню добу, 1 липня, росіяни випустили по Україні вісім ударних БпЛА "Shahed-136/131" та три крилаті ракети. Українська ППО знищила усі повітряні цілі.

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Знищені ворожі цілі над Україною. Фото: t.me/kpszsu

У ПС додали, що пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, а "Калібрів" — з Чорного моря.

Загалом, протиповітряна оборона працювала у різних областях України — в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".

Нагадаємо, вночі 2 липня в Київській та інших областях оголошено повітряну тривогу. Близько 03:00 у Києві прогриміли вибухи. У регіоні працювала ППО. Усі ворожі цілі були знищені. 

Додамо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

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