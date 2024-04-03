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Сколько воздушных целей сбила ПВО этой ночью

3 апреля 2024 08:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько воздушных целей сбила ПВО этой ночью
Работа по враждебным целям. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики снова атаковали Украину ночью, 3 апреля. Враг выпустил 3 зенитные ракеты типа С-300 и 4 БПЛА "Shahed-136/131". Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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"Ночью 3 апреля 2024 года враг ударил по Донетчине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, а также применил 4 БпЛА "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск — рф", — написали в Воздушных силах, говоря о количистве выпущеных целей.

В конце концов ПВО удалось уничтожить все вражеские дроны в пределах Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областей.

Атака РФ 3 апреля
Информация об уничтоженных целях. Фото: ПС ВСУ

Напомним, за предыдущие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Больше всего россияне атакуют наших военных на Донбассе.

Добавим, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре.

война
обстрелы
оккупанты
ПВО
дроны
война в Украине
Россия

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