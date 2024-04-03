Скільки повітряних цілей збила ППО цієї ночі

Робота по ворожих цілях. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ\Facebook

Російські загарбники знову атакували Україну уночі, 3 квітня. Ворог випустив 3 зенітні ракети типу С-300 та 4 БпЛА "Shahed-136/131". Сили протиповітряної оборони знищили усі дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Знищені ворожі цілі уночі

"Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ — рф", — кажуть у Повітряних силах, говорячи про кількість випущених цілей.

Зрештою, ППО вдалося знищити усі ворожі дрони в межах Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Інформація про знищені цілі. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, за попередню добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакують наших військових на Донеччині.

Додамо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі.