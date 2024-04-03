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Скільки повітряних цілей збила ППО цієї ночі

3 квітня 2024 08:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки повітряних цілей збила ППО цієї ночі
Робота по ворожих цілях. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники знову атакували Україну уночі, 3 квітня. Ворог випустив 3 зенітні ракети типу С-300 та 4 БпЛА "Shahed-136/131". Сили протиповітряної оборони знищили усі дрони. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України. 

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Знищені ворожі цілі уночі

"Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ — рф", — кажуть у Повітряних силах, говорячи про кількість випущених цілей. 

Зрештою, ППО вдалося знищити усі ворожі дрони в межах Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської областей. 

Атака РФ 3 квітня
Інформація про знищені цілі. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, за попередню добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакують наших військових на Донеччині.

Додамо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. 

війна
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ППО
дрони
війна в Україні
Росія

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