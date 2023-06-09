Сколько ракет и дронов уничтожило ПВО во время атаки в ночь на 9 июня
Украинская противовоздушная оборона отразила очередную ночную атаку российских оккупантов по территории страны. Были сбиты четыре крылатых ракеты и десять ударных беспилотников.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.
Ночная атака россиян
В ночь с 8 на 9 июня, в период с 22:00 до 04:00, российские оккупанты предприняли очередную попытку воздушной атаки по территории Украины.
Россияне использовали шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов-камикадзе.
Беспилотники запускались с юга, а ракеты — с самолетов Ту-95мс, ориентировочно из района Каспийского моря.
Успешная работа ПВО
Украинская противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55.
Также были сбиты десять ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и Ланцет.
Кроме того, украинские защитники обнаружили и сбили четыре оперативно-тактических дрона врага — типа "Орлан-10" и Supercam.
Напомним, что в период с 28 апреля по 5 июня враг запустил по Украине 664 ракеты и ударные иранские дроны Shahed. Из них 229 ракет разных типов и 435 дронов. Украинская ПВО сбила 179 ракет и 402 беспилотника.
На эту ракетно-дроновую кампанию Российская Федерация потратила около 1,5 млрд долларов США.