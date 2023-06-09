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Сколько ракет и дронов уничтожило ПВО во время атаки в ночь на 9 июня

9 июня 2023 08:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сколько ракет и дронов уничтожило ПВО во время атаки в ночь на 9 июня
Работа украинской ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская противовоздушная оборона отразила очередную ночную атаку российских оккупантов по территории страны. Были сбиты четыре крылатых ракеты и десять ударных беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

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В ночь с 8 на 9 июня, в период с 22:00 до 04:00, российские оккупанты предприняли очередную попытку воздушной атаки по территории Украины.

Россияне использовали шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов-камикадзе.

Беспилотники запускались с юга, а ракеты — с самолетов Ту-95мс, ориентировочно из района Каспийского моря.

Успешная работа ПВО

Украинская противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55.

Также были сбиты десять ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и Ланцет.

Кроме того, украинские защитники обнаружили и сбили четыре оперативно-тактических дрона врага — типа "Орлан-10" и Supercam.

Работа ПВО во время ночной атаки 8-9 июня
Работа ПВО во время ночной атаки 8-9 июня
Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что в период с 28 апреля по 5 июня враг запустил по Украине 664 ракеты и ударные иранские дроны Shahed. Из них 229 ракет разных типов и 435 дронов. Украинская ПВО сбила 179 ракет и 402 беспилотника.

На эту ракетно-дроновую кампанию Российская Федерация потратила около 1,5 млрд долларов США.

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