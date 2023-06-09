Скільки ракет і дронів знищила ППО під час атаки у ніч проти 9 червня

Робота української ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Українська протиповітряна оборона відбила чергову нічну атаку російських окупантів по території країни. Було збито чотири крилаті ракети і десять ударних безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

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Нічна атака росіян

У ніч з 8 на 9 червня, в період з 22:00 до 4:00, російські окупанти здійснили чергову спробу повітряної атаки по території України.

Росіяни використали шість крилатих ракет та до 16 ударних дронів-камікадзе.

Безпілотники запускалися з півдня, а ракети — з літаків Ту-95мс, орієнтовно, з району Каспійського моря.

Успішна робота ППО

Українська протиповітряна оборона знищила чотири крилаті ракети Х-101/Х-55.

Також було збито десять ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та "Ланцет".

Крім того, українські захисники виявили та збили чотири оперативно-тактичні дрони ворога — типу "Орлан-10" і Supercam.

Робота ППО під час нічної атаки 8-9 червня

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що в період з 28 квітня по 5 червня ворог запустив по Україні 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Із них 229 ракет різних типів та 435 дронів. Українська ППО збила 179 ракет і 402 безпілотники.

На цю ракетно-дронову кампанію Російська Федерація витратила близько 1,5 млрд доларів США.