Скільки ракет і дронів знищила ППО під час атаки у ніч проти 9 червня
Українська протиповітряна оборона відбила чергову нічну атаку російських окупантів по території країни. Було збито чотири крилаті ракети і десять ударних безпілотників.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.
Нічна атака росіян
У ніч з 8 на 9 червня, в період з 22:00 до 4:00, російські окупанти здійснили чергову спробу повітряної атаки по території України.
Росіяни використали шість крилатих ракет та до 16 ударних дронів-камікадзе.
Безпілотники запускалися з півдня, а ракети — з літаків Ту-95мс, орієнтовно, з району Каспійського моря.
Успішна робота ППО
Українська протиповітряна оборона знищила чотири крилаті ракети Х-101/Х-55.
Також було збито десять ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та "Ланцет".
Крім того, українські захисники виявили та збили чотири оперативно-тактичні дрони ворога — типу "Орлан-10" і Supercam.
Нагадаємо, що в період з 28 квітня по 5 червня ворог запустив по Україні 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Із них 229 ракет різних типів та 435 дронів. Українська ППО збила 179 ракет і 402 безпілотники.
На цю ракетно-дронову кампанію Російська Федерація витратила близько 1,5 млрд доларів США.