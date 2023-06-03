ЗСУ ліквідували майже 210 тис. окупантів: оновлені дані Генштабу

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

За час війни Збройні сили України ліквідували 209 470 окупантів. При цьому минулої доби, 2 травня, було знищено 560 солдатів російських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2023 наступні:

особового складу — близько 209470 (+560) осіб ліквідовано;

танків — 3829 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин — 7502 (+12) одиниць;

артилерійських систем — 3533 (+32) одиниць;

РСЗВ — 582 (+7) одиниць;

засоби ППО — 342 (+7) одиниць;

літаків — 313 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 298 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28);

крилаті ракети — 1132 (+15);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22) одиниць;

спеціальна техніка — 475 (+10).

Нагадаємо, що кількість знищених за 1 травня російських окупантів становить понад 500 людей. Крім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість військової техніки, зокрема танки, бронемашини та артилерійські системи.