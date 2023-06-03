ЗСУ ліквідували майже 210 тис. окупантів: оновлені дані Генштабу
3 червня 2023 08:50
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
За час війни Збройні сили України ліквідували 209 470 окупантів. При цьому минулої доби, 2 травня, було знищено 560 солдатів російських військ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Втрати окупантів
Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2023 наступні:
- особового складу — близько 209470 (+560) осіб ліквідовано;
- танків — 3829 (+10) одиниць;
- бойових броньованих машин — 7502 (+12) одиниць;
- артилерійських систем — 3533 (+32) одиниць;
- РСЗВ — 582 (+7) одиниць;
- засоби ППО — 342 (+7) одиниць;
- літаків — 313 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 298 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28);
- крилаті ракети — 1132 (+15);
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22) одиниць;
- спеціальна техніка — 475 (+10).
Нагадаємо, що кількість знищених за 1 травня російських окупантів становить понад 500 людей. Крім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість військової техніки, зокрема танки, бронемашини та артилерійські системи.