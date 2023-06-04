Успехи ВСУ на фронте: сколько ракет и БпЛа сбито

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные имеют значительные успехи на фронте. С начала суток ВСУ уничтожили 4 крылатых ракеты и 6 беспилотников типа "Шахед-136".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

Известно, что наши защитники уничтожили 1 вражеский разведывательный БПЛА, а также нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по местам сосредоточения военной техники и складам боеприпасов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что украинская армия продолжает беспощадно уничтожать российского врага и наносить точные удары по оккупантам. За прошедшие сутки ВСУ ударили 8 раз по районам сосредоточения личного состава противника.