Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки ракет та БпЛА збили ЗСУ: у Генштабі розповіли про успіхи на фронті arrow

Скільки ракет та БпЛА збили ЗСУ: у Генштабі розповіли про успіхи на фронті

4 червня 2023 19:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Успіхи ЗСУ на фронті: скільки ракет та БпЛа збито
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українські військові мають значні успіхи на фронті. Від початку доби ЗСУ знищили 4 крилаті ракети та 6 безпілотників типу "Шахед-136".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Удари ЗСУ по окупантах

Відомо, що наші захисники знищили 1 ворожий розвідувальний БпЛА, а також завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу.

Крім цього, ЗСУ завдали удар по місцях зосередження військової техніки та складах боєприпасів. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника", — йдеться у повідомленні Генштабу. 

Нагадаємо, що українська армія продовжує нещадно нищити російського ворога та завдавати точних ударів по окупантах. Відтак, за минулу добу ЗСУ вдарили 8 разів по районах зосередження особового складу противника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB