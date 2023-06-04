Успіхи ЗСУ на фронті: скільки ракет та БпЛа збито

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові мають значні успіхи на фронті. Від початку доби ЗСУ знищили 4 крилаті ракети та 6 безпілотників типу "Шахед-136".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Відомо, що наші захисники знищили 1 ворожий розвідувальний БпЛА, а також завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу.

Крім цього, ЗСУ завдали удар по місцях зосередження військової техніки та складах боєприпасів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що українська армія продовжує нещадно нищити російського ворога та завдавати точних ударів по окупантах. Відтак, за минулу добу ЗСУ вдарили 8 разів по районах зосередження особового складу противника.