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Сколько раз армия РФ обстреляла Украину за прошедшие сутки: сводка Генштаба

11 августа 2023 07:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько раз армия РФ обстреляла Украину за прошедшие сутки: сводка Генштаба
Российский "Град". Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Идут уже 534 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

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Также оккупанты 70 раз обстреляли из систем залпового огня позиции украинских защитников и населенные пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — отметили в сообщении.

Кроме того, по словам военных, вероятность нанесения российских ударов по территории Украины остается на высоком уровне.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Обстрелы Запорожья

Вчера, 10 августа, российские террористы в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Город постоянно страдает от вражеских обстрелов.

Напомним, в четверг, 10 августа, российские войска снова обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

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