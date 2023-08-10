Місто щодня страждає від обстрілів: Зеленський показав обстріляне Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко

Російські терористи в черговий раз завдали удару по Запоріжжю. Місто постійно страждає від ворожих обстрілів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами українського лідера, від удару російської ракети на цивільному об'єкті почалася пожежа. При цьому він уточнив, що на цей час відомо про одного загиблого та поранених.

"Всі служби на місцях. Працюють, рятують людей", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що в четвер, 10 серпня, російські окупанти жорстоко обстріляли Запоріжжя. Влада міста показала наслідки ворожої атаки.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область. За попередньою інформацією, ворог застосував безпілотники на кшталт "Герань-2". Внаслідок удару зруйновано нафтобазу на Дубенщині. На щастя, обійшлося без жертв.