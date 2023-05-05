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Сколько раз оккупанты обстреляли Украину за сутки

5 мая 2023 18:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько раз оккупанты обстреляли Украину за сутки
Реактивная артиллерия противника ведет огонь. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты не отказываются от планов оккупации и террору нашего государства. Только за последние сутки российские войска обстреляли Украину почти 50 раз.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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"Сегодня противник нанес два ракетных, 26 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — рассказали в Генштабе

В результате российского террора пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Кроме того, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, в пятницу, 5 мая, оккупанты обстреляли ракетами С-300 города Славянск и Краматорск Донецкой области. Враг атаковал промышленные предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

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