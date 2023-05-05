Окупанти обстріляли Краматорськ і Слов'янськ ракетами С-300
У п'ятницю, 5 травня, окупанти обстріляли ракетами міста Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Ворог атакував промислові підприємства.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Обстріли Донецької області 5 травня
Відомо, що у Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", а в Краматорську пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.
"Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.
За все поплатяться і заплатять!" — наголосив Кириленко.
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Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА
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Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА
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Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА
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Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА
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Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА
Нагадаємо, упродовж дня, 3 травня, окупанти підло обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.
Незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ".
Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де було поранено провідника.
В Офісі Генерального прокурора заявили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Загалом внаслідок ворожих обстрілів загинуло 23 людини. Серед останніх загиблих є 89-річна мешканка одного із багатоповерхових будинків. Поранено 46 осіб.