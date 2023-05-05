Окупанти обстріляли Краматорськ і Слов'янськ ракетами С-300

Наслідки обстрілів Донецької області 5 травня. Фото: Донецька ОВА

У п'ятницю, 5 травня, окупанти обстріляли ракетами міста Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Ворог атакував промислові підприємства.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Обстріли Донецької області 5 травня

Відомо, що у Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", а в Краматорську пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.

"Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.

За все поплатяться і заплатять!" — наголосив Кириленко.

Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА

Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА

Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА

Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА

Наслідки обстрілів Донецької області ракетами С-300 5 травня. Фото: Донецька ОВА 1 / 5

Нагадаємо, упродовж дня, 3 травня, окупанти підло обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ".

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де було поранено провідника.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Загалом внаслідок ворожих обстрілів загинуло 23 людини. Серед останніх загиблих є 89-річна мешканка одного із багатоповерхових будинків. Поранено 46 осіб.