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За добу окупанти сто разів обстріляли Херсонську область

4 травня 2023 09:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
За добу окупанти сто разів обстріляли Херсонську область
Наслідки удару по Херсону 3 травня 2023 року. Фото: Reuters/Carlos Barria
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська протягом 3 травня завдали 98 ударів по Херсонській області. Усього було випущено 539 снарядів, які убили 23 і поранили 46 людей.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонської області

Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали 98 ударів по деокупованій території Херсонської області.

Окупанти використали для чергового військового злочину різноманітну військову техніку — важку артилерію, танки, безпілотники, РСЗВ "Град" та авіацію.

Усього було випущено 539 снарядів.

Удар по Херсону

Найбільше постраждав обласний центр. Херсон обстріляли 16 разів.

Усього росіяни випустили по місту 82 снаряди.

Під удар потрапили Привокзальна площа, територія та будівлі залізничного вокзалу, автозаправки, два торговельні заклади, завод, автогосподарства і територія залізничного переїзду.

Жертви й евакуйовані

Протягом доби на Херсонщині загинули 23 особи, поранення отримали 46 людей, серед них — дві дитини.

З території Херсонської області було евакуйовано 84 місцеві жителя.

Нагадаємо, упродовж учорашнього дня окупанти кілька разів обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Після цього під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ".

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд, де було поранено провідника.

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