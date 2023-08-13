Сколько раз оккупанты обстреляли Украину за сутки: сводка Генштаба

Российский оккупант. Фото: росСМИ

За последние 24 часа российские оккупационные войска осуществили семь ракетных ударов и 47 авиаударов по Украине. Было зафиксировано 43 обстрела из реактивных систем по позициям обороны и городам, как результат есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что вся Украина по-прежнему находится под угрозой ракетных и авиационных атак. За прошедший день произошло 39 военных боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях были оккупанты осуществили авианалеты возле Гурьевого Казачка Харьковской области. Также противник обстрелял 20 населенных пунктов.

На Лиманском направлении воздушные удары были осуществлены в районах Белогоровки Луганской области и в районах Серебрянки, Северска, Спорного и Веселого в Донецкой области. Примерно 10 населенных пунктов подверглись артиллерийскому обстрелу.

На Бахмутском направлении противник пытался наступать в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области, а также осуществил авиаудар в районе Благодатного.

На Шахтерском направлении противники попытались восстановить свои позиции в Урожайном районе Донецкой области. При этом около 15 населенных пунктов подверглись артиллерийскому обстрелу.

На Запорожском и Херсонском направлениях более 25 городов и населенных пунктов столкнулись с артиллерийскими атаками со стороны российских оккупантов.

Напомним, что продолжаются 536-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.