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Скільки разів окупанти обстріляли Україну за добу: зведення Генштабу

13 серпня 2023 07:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скільки разів окупанти обстріляли Україну за добу: зведення Генштабу
Російський окупант. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останні 24 години російські окупаційні війська здійснили сім ракетних ударів та 47 авіаударів по Україні. Було зафіксовано 43 обстріли з реактивних систем щодо позицій оборони та міст, як результат є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У Генштабі повідомили, що вся Україна, як і раніше, перебуває під загрозою ракетних та авіаційних атак. Минулого дня сталося 39 військових бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках були окупанти здійснили авіанальоти біля Гур'ївого Козачка Харківської області. Також супротивник обстріляв 20 населених пунктів.

На Лиманському напрямку повітряні удари було здійснено в районах Білогорівки Луганської області та в районах Серебрянки, Сіверська, Спірного та Веселого в Донецькій області. Приблизно 10 населених пунктів зазнали артилерійського обстрілу.

На Бахмутському напрямку противник намагався наступати в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області, а також здійснив авіаудар у районі Благодатного.

На Шахтарському напрямі противники спробували поновити свої позиції в Урожайному районі Донецької області. При цьому близько 15 населених пунктів зазнали артилерійського обстрілу.

На Запорізькому та Херсонському напрямках понад 25 міст та населених пунктів зіткнулися з артилерійськими атаками з боку російських окупантів.

Нагадаємо, що триває 536-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Серед окупантів зростають панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.

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