Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 536-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 13 августа

В Генштабе сообщают, что во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области, военные патрули и военнослужащие комендатуры российских войск обходят дома и ищут дезертиров среди своих.

"К таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих РФ, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях", — говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.





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Также сообщается, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

1 зенитно-ракетный комплекс,

1 склад боеприпасов,

1 станцию радиоэлектронной борьбы,

3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой чёрный дым.

Также мы писали, что в Керчи, что во временно оккупированном Крыму, раздавались повторные взрывы. Движение транспорта на Крымском мосту было перекрыто.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.