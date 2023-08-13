Враг паникует и боится ВСУ: отчет Генштаба на утро 13 августа
Продолжаются 536-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 13 августа
В Генштабе сообщают, что во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области, военные патрули и военнослужащие комендатуры российских войск обходят дома и ищут дезертиров среди своих.
"К таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих РФ, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях", — говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 1 зенитно-ракетный комплекс,
- 1 склад боеприпасов,
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы,
- 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.
Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой чёрный дым.
Также мы писали, что в Керчи, что во временно оккупированном Крыму, раздавались повторные взрывы. Движение транспорта на Крымском мосту было перекрыто.
Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.