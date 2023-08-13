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Враг паникует и боится ВСУ: отчет Генштаба на утро 13 августа

13 августа 2023 06:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 13 августа
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 536-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 13 августа

В Генштабе сообщают, что во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области, военные патрули и военнослужащие комендатуры российских войск обходят дома и ищут дезертиров среди своих.

"К таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих РФ, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях", — говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.

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Также сообщается, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 1 зенитно-ракетный комплекс,
  • 1 склад боеприпасов,
  • 1 станцию радиоэлектронной борьбы,
  • 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой чёрный дым.

Также мы писали, что в Керчи, что во временно оккупированном Крыму, раздавались повторные взрывы. Движение транспорта на Крымском мосту было перекрыто.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.

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