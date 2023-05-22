Сколько раз оккупанты ударили по Украине за сутки

Российские оккупанты на танке в Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупанты не отказываются от своих намерений по полной оккупации Украины. Враг цинично продолжает использовать тактику террора. Только за последние сутки россияне более 100 раз обстреляли территорию Украины.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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"В эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный и авиационный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины", — отмечают в Генштабе.

Всего в течение суток противник нанес 21 ракетный удар, по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковской области. Для этого оккупанты применили:

четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожены нашими защитниками),

пять крылатых ракет Х-22,

две баллистические ракеты "Искандер-М",

пять зенитных управляемых ракет С-300,

и четырех других.

"Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские "Шахеды". По уточненной информации 21 из 21 были уничтожены нашими защитниками", — рассказывают в ведомстве.

Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, ранены среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский садик и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Напомним, ночью против 22 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В частности, самый массированный удар с начала войны пережил город Днепр. Всего по региону было выпущено 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131.