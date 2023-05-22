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Скільки разів окупанти вдарили по Україні за добу

22 травня 2023 20:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки разів окупанти вдарили по Україні за добу
Російські окупанти на танку в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти не відмовляються від своїх намірів щодо повної окупації України. Ворог цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Лише за останню добу росіяни понад 100 разів обстріляли територію України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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"Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного та авіаційного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України", — зазначають у Генштабі. 

Загалом, протягом доби, противник завдав 21 ракетного удару, по містах Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини. Для цього окупанти застосували:

  • чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками),
  • п'ять крилатих ракет Х-22,
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М",
  • п'ять зенітних керованих ракет С-300,
  • та чотирьох інших.

"Крім того, ворог завдав 42 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши іранські "Шахеди". За уточненою інформацією 21 із 21 було знищено нашими захисниками", — розповідають у відомстві.

Також окупанти здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Нагадаємо, вночі проти 22 травня російські окупанти вкотре атакували Україну. Зокрема, наймасованіший удар від початку війни пережив Дніпро. Загалом по регіону було випущено 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

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