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Скільки разів за рік дрони атакували Росію і тимчасово окупований Крим

31 серпня 2023 08:52
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Скільки разів за рік дрони атакували Росію і тимчасово окупований Крим
Вибухи в російському аеропорту "Хрести", що в Пскові. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За рік дрони атакували Росію і тимчасово окупований Крим 190 разів. Майже всі рази Москва звинувачувала у всьому Україну.

Про це повідомляє BBC

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Згідно зі спостереженнями, цього року Росію та анексований Крим понад 190 разів атакували безпілотники. 

Найчастіше "бавовнило" в Брянській, Бєлгородській та Курській областях РФ, а також на півострові. А от удари в ніч на 30 серпня по шести російських регіонах стали наймасштабнішими в 2023 році.

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Мапа атаки безпілотниками РФ та Криму. Фото: BBC

З точки зору дальності, експерти кажуть, що безпілотники, запущені з України, можуть досягати глибини російської території.

"Хоча Україна не підтвердила, що її збройні сили здійснили атаки на Москву, я думаю, що превентивні рейди, які ми бачили минулого року, доводять, що Україна має можливість здійснювати такі атаки на великі відстані з території України", — говорить редактор блогу Aviationist Девід Ченчіотті.

Нагадаємо, ніч з 29 на 30 серпня у Росії була пекельною. Потужні вибухи лунали у Пскові, Брянську, Рязані, Орловській та Тульській областях. 

Також ми писали, що 28 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Колабораційна влада повідомила про начебто відпрацювання ППО. 

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