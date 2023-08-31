У Криму біля аеродрому росіян чути вибухи, — місцеві пабліки

Дим від вибухів. Фото: google

У четвер, 31 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це трапилося поблизу полігону та аеродрому окупантів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Криму 31 серпня

Місцеві пабліки повідомляють, що сьогодні, 31 серпня, поблизу Старокримського полігону та аеродрому в Кіровському в Криму чути вибухи і стрілянину.

Кіровське на мапі. Фото: скріншот

Також додамо, що вибухи в Криму лунали у пізно увечері 30 серпня. Вибухи пролунали з боку Перевального. Як відомо, саме там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ РФ.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що чули не тільки вибухи, але й звуки, схожі на стрілянину.

Нагадаємо, ніч з 29 на 30 серпня у Росії була пекельною. Потужні вибухи лунали у Пскові, Брянську, Рязані, Орловській та Тульській областях.

Також ми писали, що 28 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Колабораційна влада повідомила про начебто відпрацювання ППО.