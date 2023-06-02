Сколько раз ВСУ ударили по оккупантам: обновленные данные Генштаба

Украинские военные на линии фронта "работают" по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия продолжает беспощадно уничтожать российского врага и наносить точный удар по оккупантам. За прошедшие сутки ВСУ ударили 8 раз по районам сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает Генштаб.

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Генштаб сообщает, что украинская армия нанесла также 2 мощных удара по зенитно-ракетным комплексам противника. За эти сутки украинскими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

1 пункт управления;

2 склада боеприпасов;

2 станции радиоэлектронной борьбы;

1 радиолокационную станцию;

1 реактивную систему залпового огня противника.

Генштаб предупреждает: вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Напомним, ранее мы писали, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы. Кроме того, россияне за сутки потеряли более 50 единиц военной техники - в частности, 15 танков, 12 бронемашин, 27 артиллерийских систем, а также шесть беспилотников разных типов.

Добавим, Россия продолжает вести захватническую войну и применять тактику террора в отношении мирного населения. Так, за сутки, 1 июня, оккупанты почти 100 раз обстреляли территорию Украины.