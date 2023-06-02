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ЗСУ за добу знищили понад пів сотні одиниць військової техніки РФ, — Генштаб

2 червня 2023 09:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили понад пів сотні одиниць військової техніки РФ, — Генштаб
Українські військові готуються завдати удару по ворогу. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані росіяни

За 1 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 540 російських окупантів. 

Крім того, росіяни за добу втратили понад 50 одиниць військової техніки — зокрема, 15 танків, 12 бронемашин, 27 артилерійських систем, а також шість безпілотників різних типів.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 819 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 490 (+12) од.;
  • артилерійських систем — 3 501 (+27) од.;
  • РСЗВ — 575 (+0) од.;
  • засобів ППО — 335 (+2) од.;
  • літаків — 313 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 298 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 137 (+6) од.;
  • крилатих ракет — 1117 (+10) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 267 (+28) од.;
  • спеціальної техніки — 465 (+7) од.
Втрати російської армії на 2 червня 2023 року
Втрати російської армії на 2 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Про те, як розвиваються події на фронті, найактуальніші новини війни та головні напрямки російського наступу можна дізнатися у матеріалі Інституту вивчення війни.

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