ЗСУ за добу знищили понад пів сотні одиниць військової техніки РФ, — Генштаб

Українські військові готуються завдати удару по ворогу. Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані росіяни

За 1 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 540 російських окупантів.

Крім того, росіяни за добу втратили понад 50 одиниць військової техніки — зокрема, 15 танків, 12 бронемашин, 27 артилерійських систем, а також шість безпілотників різних типів.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано;

танків — 3 819 (+15) од.;

бойових броньованих машин — 7 490 (+12) од.;

артилерійських систем — 3 501 (+27) од.;

РСЗВ — 575 (+0) од.;

засобів ППО — 335 (+2) од.;

літаків — 313 (+0) од.;

гелікоптерів — 298 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 137 (+6) од.;

крилатих ракет — 1117 (+10) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 267 (+28) од.;

спеціальної техніки — 465 (+7) од.

Втрати російської армії на 2 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Про те, як розвиваються події на фронті, найактуальніші новини війни та головні напрямки російського наступу можна дізнатися у матеріалі Інституту вивчення війни.