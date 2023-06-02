ЗСУ за добу знищили понад пів сотні одиниць військової техніки РФ, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані росіяни
За 1 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 540 російських окупантів.
Крім того, росіяни за добу втратили понад 50 одиниць військової техніки — зокрема, 15 танків, 12 бронемашин, 27 артилерійських систем, а також шість безпілотників різних типів.
Загальні втрати ворожої армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано;
- танків — 3 819 (+15) од.;
- бойових броньованих машин — 7 490 (+12) од.;
- артилерійських систем — 3 501 (+27) од.;
- РСЗВ — 575 (+0) од.;
- засобів ППО — 335 (+2) од.;
- літаків — 313 (+0) од.;
- гелікоптерів — 298 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 137 (+6) од.;
- крилатих ракет — 1117 (+10) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 267 (+28) од.;
- спеціальної техніки — 465 (+7) од.
Про те, як розвиваються події на фронті, найактуальніші новини війни та головні напрямки російського наступу можна дізнатися у матеріалі Інституту вивчення війни.