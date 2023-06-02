Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, скільки ударів витримала Україна за добу arrow

У Генштабі розповіли, скільки ударів витримала Україна за добу

2 червня 2023 19:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Генштабі розповіли, скільки ударів витримала Україна за добу
Російський окупант обстрілює Україну. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення. Так, за добу, 1 червня, окупанти майже 100 разів обстріляли територію України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Скільки разів росіяни обстріляли Україну за добу

У Генштабі розповіли, що цієї доби, вночі, окупанти черговий раз завдали масованого ракетно-авіаційного удару по Україні, зокрема по Києву. Для цього загарбники застосували ударні дрони та крилаті ракети, проте усі вони були знищені українськими силами ППО.

"Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили за добу, 1 червня, понад 500 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB