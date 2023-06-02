У Генштабі розповіли, скільки ударів витримала Україна за добу

Російський окупант обстрілює Україну. Фото: росЗМІ

Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення. Так, за добу, 1 червня, окупанти майже 100 разів обстріляли територію України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що цієї доби, вночі, окупанти черговий раз завдали масованого ракетно-авіаційного удару по Україні, зокрема по Києву. Для цього загарбники застосували ударні дрони та крилаті ракети, проте усі вони були знищені українськими силами ППО.

"Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили за добу, 1 червня, понад 500 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.