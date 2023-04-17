Сколько россиян ВСУ ликвидировали в сутки: в Генштабе обнародовали свежие потери врага

Украинские военные выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток, 16 апреля, украинские военные уничтожили 590 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять танки, бронированные машины и другую военную технику.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В течение суток, 16 апреля, украинские защитники уничтожили на фронтах войны 590 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, четыре бронемашины, девять артиллерийских систем, 14 единиц автомобильной техники и восемь беспилотников.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 182660 (+590) человек ликвидировано;

танков — 3660 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 7087 (+4) ед.;

артиллерийских систем — 2804 (+9) ед.;

РСЗО — 538 (+3) ед.;

средств ПВО — 285 (+1) ед.;

самолетов — 308 (+1) ед.;

вертолетов — 293 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2347 (+8);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5672 (+14) ед.;

специальной техники — 328 (+2).

Потери оккупантов за 16 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупанты продолжают штурмовать и обстреливать Бахмут. В течение суток, 15 апреля, украинские военные ликвидировали более сотни оккупантов на Бахмутском направлении фронта.