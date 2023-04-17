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Сколько россиян ВСУ ликвидировали в сутки: в Генштабе обнародовали свежие потери врага

17 апреля 2023 08:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько россиян ВСУ ликвидировали в сутки: в Генштабе обнародовали свежие потери врага
Украинские военные выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение суток, 16 апреля, украинские военные уничтожили 590 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять танки, бронированные машины и другую военную технику.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В течение суток, 16 апреля, украинские защитники уничтожили на фронтах войны 590 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, четыре бронемашины, девять артиллерийских систем, 14 единиц автомобильной техники и восемь беспилотников.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 182660 (+590) человек ликвидировано;
  • танков — 3660 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7087 (+4) ед.;
  • артиллерийских систем — 2804 (+9) ед.;
  • РСЗО — 538 (+3) ед.;
  • средств ПВО — 285 (+1) ед.;
  • самолетов — 308 (+1) ед.;
  • вертолетов — 293 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2347 (+8);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5672 (+14) ед.;
  • специальной техники — 328 (+2).
война в Украине
Потери оккупантов за 16 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупанты продолжают штурмовать и обстреливать Бахмут. В течение суток, 15 апреля, украинские военные ликвидировали более сотни оккупантов на Бахмутском направлении фронта.

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