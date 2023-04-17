Сколько россиян ВСУ ликвидировали в сутки: в Генштабе обнародовали свежие потери врага
В течение суток, 16 апреля, украинские военные уничтожили 590 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять танки, бронированные машины и другую военную технику.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Сколько россиян было ликвидировано за последние сутки
В течение суток, 16 апреля, украинские защитники уничтожили на фронтах войны 590 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, четыре бронемашины, девять артиллерийских систем, 14 единиц автомобильной техники и восемь беспилотников.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 182660 (+590) человек ликвидировано;
- танков — 3660 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин — 7087 (+4) ед.;
- артиллерийских систем — 2804 (+9) ед.;
- РСЗО — 538 (+3) ед.;
- средств ПВО — 285 (+1) ед.;
- самолетов — 308 (+1) ед.;
- вертолетов — 293 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2347 (+8);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5672 (+14) ед.;
- специальной техники — 328 (+2).
Напомним, российские оккупанты продолжают штурмовать и обстреливать Бахмут. В течение суток, 15 апреля, украинские военные ликвидировали более сотни оккупантов на Бахмутском направлении фронта.