Скільки росіян ЗСУ ліквідували за добу: у Генштабі оприлюднили свіжі втрати ворога

Українські військові виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби, 16 квітня, українські військові знищили 590 російських окупантів. Окрім того, ворог продовжує втрачати танки, броньовані машини та іншу військові техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Упродовж доби, 16 квітня, українські захисники знищили на фронтах війни 590 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три танки, чотири бронемашини, дев'ять артилерійських систем, 14 одиниць автомобільної техніки та вісім безпілотників.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 182660 (+590) осіб ліквідовано;

танків — 3660 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 7087 (+4) од.;

артилерійських систем — 2804 (+9) од.;

РСЗВ — 538 (+3) од.;

засобів ППО — 285 (+1) од.;

літаків — 308 (+1) од.;

гелікоптерів — 293 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2347 (+8);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5672 (+14) од.;

спеціальної техніки — 328 (+2).

Втрати окупантів за 16 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські окупанти продовжують штурмувати та обстрілювати Бахмут. Протягом доби, 15 квітня, українські військові ліквідували понад сотню окупантів на Бахмутському напрямку фронту.