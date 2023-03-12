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Сколько российских офицеров погибли во время вторжения в Украину: перечень

12 марта 2023 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинская армия наносит сокрушительные потери россиянам
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская армия несет масштабные потери на войне в Украине. Кроме простых солдат, оккупанты еще и теряют высший и старший офицерский состав.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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"По результатам мониторинга открытых источников информации по состоянию на 12 марта официально демобилизовано 1913 рашнофицирен", — написал Штефан.

Ликвидированный высший состав рф на войне в Украине:

  • генералов — 4;
  • полковников — 53;
  • подполковников — 128;
  • майоров — 254;
  • капитанов — 359;
  • старших лейтенантов — 604;
  • лейтенантов — 320;
  • звание не идентифицировано — 191.

Потери россиян

С начала полномасштабного вторжения россии потери русской армии приближаются к 160 тысячам человек.

Только за прошедшие сутки, 11 марта, украинские военные ликвидировали 1090 российских солдат.

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023 года следующие:

  • личного состава — около 159090 (+1090) человек ликвидировано;
  • танков — 3466 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 6769 (+7) единиц;
  • артиллерийских систем — 2487 (+4) единиц;
  • РСЗО — 493 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 259 (+2) единиц;
  • самолетов — 304 (+0) единиц;
  • вертолетов — 289 (+0) м
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+0);
  • крылатые ракеты — 907 (+0);
  • корабли/катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5348 (+4) единиц;
  • специальная техника — 242 (+0).

Напомним, что за прошедшие сутки на восточной границе Украины продолжались боевые действия между украинскими Вооруженными силами и сепаратистами, которых поддерживают войска россии. За этот период украинские войска отразили 92 атаки на 5 направлениях и провели 10 успешных ударов по позициям противника.

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