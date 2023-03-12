Сколько российских офицеров погибли во время вторжения в Украину: перечень
Российская армия несет масштабные потери на войне в Украине. Кроме простых солдат, оккупанты еще и теряют высший и старший офицерский состав.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.
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Сколько российских офицеров погибли во время вторжения в Украину
"По результатам мониторинга открытых источников информации по состоянию на 12 марта официально демобилизовано 1913 рашнофицирен", — написал Штефан.
Ликвидированный высший состав рф на войне в Украине:
- генералов — 4;
- полковников — 53;
- подполковников — 128;
- майоров — 254;
- капитанов — 359;
- старших лейтенантов — 604;
- лейтенантов — 320;
- звание не идентифицировано — 191.
Потери россиян
С начала полномасштабного вторжения россии потери русской армии приближаются к 160 тысячам человек.
Только за прошедшие сутки, 11 марта, украинские военные ликвидировали 1090 российских солдат.
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023 года следующие:
- личного состава — около 159090 (+1090) человек ликвидировано;
- танков — 3466 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин — 6769 (+7) единиц;
- артиллерийских систем — 2487 (+4) единиц;
- РСЗО — 493 (+0) единиц;
- средства ПВО — 259 (+2) единиц;
- самолетов — 304 (+0) единиц;
- вертолетов — 289 (+0) м
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+0);
- крылатые ракеты — 907 (+0);
- корабли/катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5348 (+4) единиц;
- специальная техника — 242 (+0).
Напомним, что за прошедшие сутки на восточной границе Украины продолжались боевые действия между украинскими Вооруженными силами и сепаратистами, которых поддерживают войска россии. За этот период украинские войска отразили 92 атаки на 5 направлениях и провели 10 успешных ударов по позициям противника.