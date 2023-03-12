Сколько российских офицеров погибли во время вторжения в Украину: перечень

Украинская армия наносит сокрушительные потери россиянам

Российская армия несет масштабные потери на войне в Украине. Кроме простых солдат, оккупанты еще и теряют высший и старший офицерский состав.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Сколько российских офицеров погибли во время вторжения в Украину

"По результатам мониторинга открытых источников информации по состоянию на 12 марта официально демобилизовано 1913 рашнофицирен", — написал Штефан.

Ликвидированный высший состав рф на войне в Украине:

генералов — 4;

полковников — 53;

подполковников — 128;

майоров — 254;

капитанов — 359;

старших лейтенантов — 604;

лейтенантов — 320;

звание не идентифицировано — 191.

Потери россиян

С начала полномасштабного вторжения россии потери русской армии приближаются к 160 тысячам человек.

Только за прошедшие сутки, 11 марта, украинские военные ликвидировали 1090 российских солдат.

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023 года следующие:

личного состава — около 159090 (+1090) человек ликвидировано;

танков — 3466 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 6769 (+7) единиц;

артиллерийских систем — 2487 (+4) единиц;

РСЗО — 493 (+0) единиц;

средства ПВО — 259 (+2) единиц;

самолетов — 304 (+0) единиц;

вертолетов — 289 (+0) м

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+0);

крылатые ракеты — 907 (+0);

корабли/катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 5348 (+4) единиц;

специальная техника — 242 (+0).

Напомним, что за прошедшие сутки на восточной границе Украины продолжались боевые действия между украинскими Вооруженными силами и сепаратистами, которых поддерживают войска россии. За этот период украинские войска отразили 92 атаки на 5 направлениях и провели 10 успешных ударов по позициям противника.