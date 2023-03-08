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Українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину росіян

8 березня 2023 21:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Рідкісна Р-149БМР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові "затрофеїли" російську командно-штабну машину оперативно-тактичного рангу Р-149БМР. Техніку, уже перефарбовану у синьо-жовті кольори, помітили на вулицях одного з міст.

Про це повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

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За його словами, такі машини у значному дефіциті у російських підрозділів.

ЗСУ переважно знищували або захоплювали Р-149МА1/3, однак Р-149БМР — якісно новий рівень. Коваленко нагадав, що російські війська втратили вже понад 125 одиниць цієї техніки.

"Що сталося з офіцерським складом, який розміщався у цих Р-149БМР, можна тільки уявити", — додав експерт.

Що відомо про Р-149БМР 

Р-149БМР призначена для забезпечення моніторингу обстановки у зоні бойових дій. До складу обладнання входять радіостанції, що забезпечують конфіденційність передачі даних та інформації.

Крім того, Р-149БМР має персональні комп'ютери, здатні взаємодіяти з апаратурою навігації та зв'язку.

Функціонал комп'ютерів охоплює обробку, введення та зберігання текстової та відеоінформації, також є можливість відображення даних на спеціальній електронній карті, завдяки чому користувач здатний отримувати всю необхідну інформацію та оперативно ухвалювати рішення.

Під час вторгнення в Україну російські військові втратили дві командно-штабні машини Р-149БМР в березні, одну з яких було знищено українськими військовими на Сумщині поблизу Тростянця, і одну було захоплено 10 вересня під час звільнення Харківщини.

Нагадаємо, нещодавно під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП. Для цього він використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.

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