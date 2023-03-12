Скільки російських офіцерів загинуло під час вторгнення в Україну: перелік

Українська армія завдає нищівних втрат росіянам

Російська армія зазнає масштабних втрат на війні в Україні. Окрім простих солдатів, окупанти ще й втрачають вищий та старший офіцерський склад.

Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Скільки російських офіцерів загинуло під час вторгнення в Україну

"За результатами моніторингу відкритих джерел інформації станом на 12 березня офіційно демобілізовано 1913 рашнофіцірен", — написав Штефан.

Ліквідований вищий склад росії на війні в Україні:

генералів — 4;

полковників — 53;

підполковників — 128;

майорів — 254;

капітанів — 359;

старших лейтенантів — 604;

лейтенантів — 320;

звання не ідентифіковано — 191.

Втрати росіян

З початку повномасштабного вторгнення рф втрати російської армії наближаються до 160 тисяч людей.

Лише впродовж минулої доби, 11 березня, українські військові ліквідували 1090 російських солдатів.

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2023 такі:

особового складу — близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано;

танків — 3466 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 6769 (+7) одиниць;

артилерійських систем — 2487 (+4) одиниць;

РСЗВ — 493 (+0) одиниць;

засоби ППО — 259 (+2) одиниць;

літаків — 304 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 289 (+0) м

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+0);

крилаті ракети — 907 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5348 (+4) одиниць;

спеціальна техніка — 242 (+0).

Нагадаємо, що протягом минулої доби на східному кордоні України тривали бойові дії між українськими Збройними силами та сепаратистами, яких підтримують війська росії. За цей період українські війська відбили 92 атаки на 5 напрямках та провели 10 успішних ударів по позиціях противника.