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Скільки російських офіцерів загинуло під час вторгнення в Україну: перелік

12 березня 2023 09:39
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Українська армія завдає нищівних втрат росіянам
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська армія зазнає масштабних втрат на війні в Україні. Окрім простих солдатів, окупанти ще й втрачають вищий та старший офіцерський склад.  

Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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Скільки російських офіцерів загинуло під час вторгнення в Україну

"За результатами моніторингу відкритих джерел інформації станом на 12 березня офіційно демобілізовано 1913 рашнофіцірен", — написав Штефан.

Ліквідований вищий склад росії на війні в Україні:

  • генералів — 4;
  • полковників — 53;
  • підполковників — 128;
  • майорів — 254; 
  • капітанів — 359; 
  • старших лейтенантів — 604; 
  • лейтенантів — 320;
  • звання не ідентифіковано — 191.

Втрати росіян

З початку повномасштабного вторгнення рф втрати російської армії наближаються до 160 тисяч людей.

Лише впродовж минулої доби, 11 березня, українські військові ліквідували 1090 російських солдатів.

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2023 такі:

  • особового складу — близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано;
  • танків — 3466 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 6769 (+7) одиниць;
  • артилерійських систем — 2487 (+4) одиниць;
  • РСЗВ — 493 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 259 (+2) одиниць;
  • літаків — 304 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 289 (+0) м
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+0);
  • крилаті ракети — 907 (+0);
  • кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5348 (+4) одиниць;
  • спеціальна техніка — 242 (+0).

Нагадаємо, що протягом минулої доби на східному кордоні України тривали бойові дії між українськими Збройними силами та сепаратистами, яких підтримують війська росії. За цей період українські війська відбили 92 атаки на 5 напрямках та провели 10 успішних ударів по позиціях противника.

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