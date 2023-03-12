Скільки російських офіцерів загинуло під час вторгнення в Україну: перелік
Російська армія зазнає масштабних втрат на війні в Україні. Окрім простих солдатів, окупанти ще й втрачають вищий та старший офіцерський склад.
Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
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Скільки російських офіцерів загинуло під час вторгнення в Україну
"За результатами моніторингу відкритих джерел інформації станом на 12 березня офіційно демобілізовано 1913 рашнофіцірен", — написав Штефан.
Ліквідований вищий склад росії на війні в Україні:
- генералів — 4;
- полковників — 53;
- підполковників — 128;
- майорів — 254;
- капітанів — 359;
- старших лейтенантів — 604;
- лейтенантів — 320;
- звання не ідентифіковано — 191.
Втрати росіян
З початку повномасштабного вторгнення рф втрати російської армії наближаються до 160 тисяч людей.
Лише впродовж минулої доби, 11 березня, українські військові ліквідували 1090 російських солдатів.
Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2023 такі:
- особового складу — близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано;
- танків — 3466 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин — 6769 (+7) одиниць;
- артилерійських систем — 2487 (+4) одиниць;
- РСЗВ — 493 (+0) одиниць;
- засоби ППО — 259 (+2) одиниць;
- літаків — 304 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 289 (+0) м
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+0);
- крилаті ракети — 907 (+0);
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5348 (+4) одиниць;
- спеціальна техніка — 242 (+0).
Нагадаємо, що протягом минулої доби на східному кордоні України тривали бойові дії між українськими Збройними силами та сепаратистами, яких підтримують війська росії. За цей період українські війська відбили 92 атаки на 5 напрямках та провели 10 успішних ударів по позиціях противника.