Сколько российских ракет уничтожили силы ПВО во время ночной атаки
В ночь на 28 августа оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики выпустили шесть ракет разного типа, украинскому ПВО удалось уничтожить четыре из них.
Об этом сообщили в Воздушных Силах.
Ночная атака Украины: сколько ракет сбила украинская ПВО
В Воздушных Силах рассказали, что ночью 28 августа 2023 года противник нанес удар ракетами морского и воздушного базирования.
Так, четыре крылатых ракеты "Калибр" были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии, а две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
В результате боевой работы украинской ПВО удалось уничтожить:
- две крылатые ракеты "Калибр";
- две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Напомним, что в результате ракетного удара по Украине в ночь на 28 августа есть попадание в гражданский промышленный объект на Полтавщине, погибли два человека.