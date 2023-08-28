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Сколько российских ракет уничтожили силы ПВО во время ночной атаки

28 августа 2023 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько российских ракет уничтожили силы ПВО во время ночной атаки
Украинский военный сбивает вражеские ракеты. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 28 августа оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики выпустили шесть ракет разного типа, украинскому ПВО удалось уничтожить четыре из них.

Об этом сообщили в Воздушных Силах.

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В Воздушных Силах рассказали, что ночью 28 августа 2023 года противник нанес удар ракетами морского и воздушного базирования.

Так, четыре крылатых ракеты "Калибр" были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии, а две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

В результате боевой работы украинской ПВО удалось уничтожить:

  • две крылатые ракеты "Калибр";
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59.

скриншот

Напомним, что в результате ракетного удара по Украине в ночь на 28 августа есть попадание в гражданский промышленный объект на Полтавщине, погибли два человека.

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