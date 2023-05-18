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Сколько еще времени Россия будет атаковать Украину ракетами: прогноз

18 мая 2023 15:48
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Сколько еще времени Россия будет атаковать Украину ракетами: прогноз
Пуск российской ракеты "Искандер". Фото: Wikimedia commons
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

В ближайшее время Россия продолжит воздушные атаки по территории Украины, поскольку все еще располагает ресурсом для таких действий. Ее цель заставить Украину отказаться от контрнаступления, уменьшить интенсивность его подготовки и давления на свою линию фронта.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Сергей Грабский.

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"Если у них есть еще 500 "Шахедов", их хватит на месяц воздушных атак. Так же могут продолжиться и дозированные пуски по 20 ракет, особенно по центральной и западной части страны. На востоке удары наносятся значительно чаще и не только ракетами", – уточнил Грабский.

Пуск ракеты Калибр
Пуск крылатых ракет Калибр. Фото: РосСМИ

По его мнению, плотными воздушными атаками россияне преследуют четкую задачу: заставить Украину отказаться от наступления, уменьшить интенсивность подготовки и давление на свою линию фронта. Также враг хочет уничтожить украинские системы ПВО, особенно ЗРК Patriot. Она является серьезным препятствием для нанесения ракетных ударов.

"Кроме этого враг хочет показать своему обществу, что у российского оружия есть какой-то шанс претендовать на непобедимое оружие в мире. Но это полный бред, потому что уничтожить Patriot двумя или даже тремя ракетами физически невозможно. Однако они не прекращают своих попыток", — подытожил Грабский.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона за четверг 18 мая не стал делать прогнозы о продолжении ракетных атак России по Украине. По его словам, это дело неблагодарное. Украине стоит усиливаться, ведь от врага можно ожидать различных неприятных сюрпризов.

Напомним, с вечера среды, 17 мая, до утра четверга, 18 мая, Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, выпустив 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Из них Силы противовоздушной обороны сбили 29. Одна попала в объект энергетики в Хмельницкой области.

Кроме того, приземлили два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Эта воздушная атака стала девятой по счету за последние 18 дней.

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