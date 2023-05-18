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Скільки ще часу Росія атакуватиме Україну ракетами: прогноз

18 травня 2023 15:48
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Скільки ще часу Росія атакуватиме Україну ракетами: прогноз
Пуск російської ракети "Іскандер". Фото: Wikimedia commons
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Найближчим часом Росія продовжить повітряні атаки по території України, оскільки все ще має ресурс для таких дій. Її мета — змусити Україну відмовитися від контрнаступу, зменшити інтенсивність його підготовки та тиску на свою лінію фронту.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Сергій Грабський.

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"Якщо у них є ще 500 "Шахедів", їх вистачить ще на місяць повітряних атак. Так само можуть продовжитися й дозовані пуски по 20 ракет, особливо по центральній та західній частині країни. На сході удари завдаються значно частіше і не лише ракетами", — уточнив Грабський.

Пуск ракети Калібр
Пуск крилатих ракет Калібр. Фото: РосЗМІ

На його думку, щільними повітряними атаками, які спостерігаємо у травні, росіяни переслідують чітку задачу: змусити Україну відмовитися від наступу, зменшити інтенсивність підготовки та тиск на свою лінію фронту. Також ворог хоче знищити українські системи ППО, особливо ЗРК Patriot. Вона є серйозною перепоною для завдання ракетних ударів.

"Окрім цього ворог хоче показати своєму суспільству, що російська зброя має якийсь шанс претендувати на непереможну зброю у світі. Але це повна маячня, бо знищити Patriot двома чи навіть трьома ракетами фізично неможливо. Проте вони не припиняють своїх спроб", — підсумував Грабський.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону за четвер 18 травня не став робити прогнози про продовженню ракетних атак Росії по Україні. За його словами, це справа невдячна. Натомість, Україні варто посилюватися, адже від ворога можна очікувати на різні неприємні сюрпризи.

Нагадаємо, З вечора середи, 17 травня, до ранку четверга, 18 травня, Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, випустивши 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із них Сили Протиповітряної оборони збили 29. Одна влучила в обʼєкт енергетики на Хмельниччині.

Окрім цього приземлили два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Ця повітряна атака стала девʼятою за рахунком за останні 18 днів.

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