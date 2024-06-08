РФ будет продолжать наступательные операции в течение большей части года, - The New York Times

Российская техника на территории Украины. Фото: Kyiv Independent

Украинские силы уверяют, что американские снаряды облегчают ВСУ защиту своих позиций и помогают в стабилизации обороны. Однако у России все еще есть артиллерийское преимущество и продолжает атаковать на поле боя.

Об этом сообщило издание The New York Times в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

Пакет военной помощи США Украине изменяет ситуацию на фронте

Пока президент Байден во Франции собирает поддержку для борьбы Украины с Россией, боеприпасы и оружие из пакета помощи, одобренного Конгрессом этой весной, поступают на фронт в количестве достаточном для стабилизации обороны, сообщили солдаты и командиры в интервью The New York Times.

Украинские силы отмечают, что американские снаряды изменяют ситуацию. Однако у России все еще есть артиллерийское преимущество, которое играет ключевую роль в войне в Украине.

Лейтенант Денис Ярославский заявил, что украинские артиллерийские команды теперь могут почаще обстреливать российские силы.

По мнению аналитиков, поступление западной помощи облегчило Украину защиту своих позиций, но пока не стало решающим фактором.

Ситуация на поле боя

Российское продвижение в значительной степени остановилось. Однако Россия возобновила наступление на украинские позиции к югу от Харькова и Донбасса.

"Противник не прекращает наступление и непрерывно обстреливает наши позиции" , — отметил спикер Восточного военного командования ВСУ полковник Назар Волошин.

В общем, линия фронта не претерпевала значительных изменений более двух недель, несмотря на ожесточенные бои.

"Наша артиллерия поражает скопление российских войск... Раньше наши артиллерийские батареи были очень осторожны с количеством снарядов, которые они могли использовать" , — сказал лейтенант Ярославский.

Он добавил, что артиллерия сменила тактику и теперь снова атакует украинские линии небольшими российскими подразделениями.

Россия будет продолжать наступать большую часть года

Господин Ли сказал, что Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи и, вероятно, будет продолжать наступление в течение большей части года.

Так, по словам старшего научного сотрудника Евроазиатской программы Института исследований внешней политики Роба Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи.

Аналитик считает, что страна-агрессор продолжит наступательные операции в течение большей части года, но Россия может столкнуться с нехваткой танков и бронетехники.

"Но в какой-то момент она может столкнуться с нехваткой танков и бронетехники. С октября на авдеевском фронте мы видим действительно значительное количество танков и бронетехники. И эти темпы потерь, вероятно, не устойчивы в долгосрочной перспективе" , — сказал он.

Напомним, украинский военный Александр Матяш рассказал, что РФ имеет тактические успехи на фронте из-за усталости украинского войска. Большинство военных находятся на службе более двух лет.

Также мы писали, что лидер Кремля Владимир Путин нечаянно подтвердил большие потери русской армии в Украине. Выступая на форуме в Санкт-Петербурге 5 июня, он случайно вспомнил, что ежемесячно в Украине погибают примерно пять тысяч российских военных.