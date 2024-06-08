РФ продовжуватиме наступальні операції протягом більшої частини року, — The New York Times

Російська техніка на території України. Фото: Kyiv Independent

Українські сили запевняють, що американські снаряди полегшують ЗСУ захист своїх позицій та допомагають у стабілізації оборони. Проте Росія все ще має артилерійську перевагу і продовжує атакувати на полі бою.

Про це повідомило видання The New York Times у п'ятницю, 7 червня.

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Пакет військової допомоги США Україні змінює ситуацію на фронті

Поки президент Байден у Франції збирає підтримку для боротьби України з Росією, боєприпаси та зброя з пакету допомоги, схваленого Конгресом цієї весни, надходять на фронт у кількості, достатній для стабілізації оборони, повідомили солдати та командири в інтерв’ю The New York Times.

Українські сили зазначають, що американські снаряди змінюють ситуацію. Однак Росія все ще має артилерійську перевагу, яка відіграє ключову роль у війні в Україні.

Лейтенант Денис Ярославський заявив, що українські артилерійські команди тепер можуть частіше обстрілювати російські сили.

На думку аналітиків, надходження західної допомоги полегшило Україні захист своїх позицій, але поки що не стало вирішальним фактором.

Ситуація на полі бою

Російське просування значною мірою зупинилося. Однак Росія відновила наступ на українські позиції на південь від Харкова та на Донбасі.

"Противник не припиняє наступ і безперервно обстрілює наші позиції", — зазначив речник Східного військового командування ЗСУ полковник Назар Волошин.

Загалом, лінія фронту не зазнавала значних змін понад два тижні, незважаючи на запеклі бої.

"Наша артилерія вражає скупчення російських військ... Раніше наші артилерійські батареї були дуже обережні з кількістю снарядів, які вони могли використати", — сказав лейтенант Ярославський.

Він додав, що артилерія змінила тактику і тепер знову атакує українські лінії невеликими російськими підрозділами.

Росія продовжуватиме наступати більшу частину року

Пан Лі сказав, що Росія зберегла значну перевагу в живій силі та вогневій потужності та, ймовірно, продовжуватиме наступ протягом більшої частини року.

Так, за словами старшого наукового співробітника Євроазійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, Росія зберегла значну перевагу у живій силі та вогневій могутності.

Аналітик вважає, що країна-агресор продовжить наступальні операції протягом більшої частини року, але Росія може зіткнутися з нестачею танків і бронетехніки.

"Але в якийсь момент вона може зіткнутися з нестачею танків і бронетехніки. З жовтня на авдіївському фронті ми бачимо справді значну кількість танків і бронетехніки. І ці темпи втрат, ймовірно, не є стійкими в довгостроковій перспективі", — сказав він.

Нагадаємо, український військовий Олександр Матяш розповів, що РФ має тактичні успіхи на фронті через втому українського війська. Більшість військових перебувають на службі понад два роки.

Також ми писали, що лідер Кремля Володимир Путін ненавмисно підтвердив великі втрати російської армії в Україні. Під час виступу на форумі в Санкт-Петербурзі 5 червня він випадково згадав, що щомісяця в Україні гинуть приблизно п'ять тисяч російських військових.