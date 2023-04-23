Сколько солдат и техники потеряла Россия на войне: Генштаб ВСУ обновил данные
В течение суток, 22 апреля, украинские военные уничтожили 690 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять танки, бронированные машины и другую военную технику.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Сколько россиян было ликвидировано за последние сутки
В течение суток, 22 апреля, украинские защитники уничтожили на фронтах войны 690 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, одну бронемашину, пять артиллерийских систем, один вертолет, 12 единиц автомобильной техники и четыре беспилотника.
Общие потери русской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 186 420 (+690) человек ликвидировано;
- танков — 3675 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин — 7131 (+1) единица;
- артиллерийских систем — 2837 (+5) единиц;
- РСЗО — 539 (+0) единиц;
- средства ПВО — 289 (+0) единиц;
- самолетов — 308 (+0) единиц;
- вертолетов — 294 (+1) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2402 (+4);
- крылатые ракеты — 911 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5730 (+12) единиц;
- специальная техника — 339 (+2).
Напомним, ранее сообщалось, что в течение суток украинские военные отразили 58 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.