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Сколько солдат и техники потеряла Россия на войне: Генштаб ВСУ обновил данные

23 апреля 2023 08:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сколько солдат и техники потеряла Россия на войне: Генштаб ВСУ обновил данные
Украинский военнослужащий на передовой. Фото: 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В течение суток, 22 апреля, украинские военные уничтожили 690 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять танки, бронированные машины и другую военную технику.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В течение суток, 22 апреля, украинские защитники уничтожили на фронтах войны 690 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, одну бронемашину, пять артиллерийских систем, один вертолет, 12 единиц автомобильной техники и четыре беспилотника.

Общие потери русской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 186 420 (+690) человек ликвидировано;
  • танков — 3675 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин — 7131 (+1) единица;
  • артиллерийских систем — 2837 (+5) единиц;
  • РСЗО — 539 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 289 (+0) единиц;
  • самолетов — 308 (+0) единиц;
  • вертолетов — 294 (+1) единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2402 (+4);
  • крылатые ракеты — 911 (+0);
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5730 (+12) единиц;
  • специальная техника — 339 (+2).
Утраты России в войне на 23 апреля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ
Потери России в войне на 23 апреля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что в течение суток украинские военные отразили 58 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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