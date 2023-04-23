Цікаві факти про трофейні російські гармати, які перебувають на озброєнні Збройних Сил України

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки. Російська гаубиця "Мста-Б". Фото: росЗМІ

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомогає українцям бити загарбників їх же зброєю.

Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними силами України на полі бою проти армії Російської Федерації. Тепер йтиметься про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки, санітарно-десантні машини, бронеавтомобілі, самохідні артустановки. Сьогодні розповідь про російські гармати, які дісталися ЗСУ.

"Мста-Б"

Радянська російська 152-мм причіпна гаубиця корпусної артилерії "Мста-Б".

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Головною ідеєю та завданням при створенні гаубиці було винайти ефективний виріб для знищення тактичних засобів ядерного нападу противника. Крім того, гармата призначалася для ліквідації артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої бронетехніки, руйнування фортифікаційних оборонних споруд, винищення живої сили противника, його вогневих засобів, пунктів управління, засобів ППО.

Батарея гаубиць "Мста-Б" на навчаннях. Фото: Wikimedia commons

Роботи зі створення "Мста-Б" почалися в 1976 році. Основна увага приділялася забезпеченню високих показників купчастості стрільби гармати за рахунок конструктивних заходів.

Через десять років після проведення всіх можливих випробувань гаубиця "Мста-Б" була взята на озброєння Сухопутних військ Радянської армії, а наступного року почалося її серійне виробництво та постачання до військових округів Радянських республік з Україною включно.

Під час створення гаубиці в ній з’явилося трикамерне дулове гальмо, двошвидкісні механізми наведення, механізм заряджання з кидковим пружинним досилачем снарядів, автоматичне відключення підресорювання коліс при розведенні станин.

Гармата випускалася у двох модифікаціях і всього було виготовлено понад 1200 штук цих виробів.

Батарея російських гаубиць "Мста-Б" на навчаннях. Фото: Wikimedia commons

Варто зазначити, що для забезпечення ефективності ведення вогню артилерійськими дивізіонами, озброєних гаубицями "Мста-Б", були розроблені пересувні механізовані автоматизовані комплекси управління "Фальцет" і "Капустнік".

Примітно, що стрільба з гаубиці ведеться 152-мм пострілами роздільного заряджання, як у багатьох інших гармат, які перебували тоді на озброєнні Радянської армії.

Всього до гармати "Мста-Б" виготовлялося близько десятка різних за призначенням типів снарядів.

Під час російського вторгнення на Донбас гаубиці "Мста-Б" активно використовувалися обома сторонами конфлікту.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чимало російських гаубиць "Мста-Б" були знищенні ЗСУ, а декілька десятків — захоплено як трофеї.

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 12700 мм

Ширина — 2500 мм

Висота — до 2950 мм

Вага — 7 т

Калібр — 152 мм

Розрахунок — 8 осіб

Ефективна дальність вогню — від 6400 до 24700 м

Максимальна дальність вогню — 28900 м

Д-30

Радянська російська полкова причіпна 122-мм гаубиця Д-30.

Ця гармата була створена наприкінці 50-х років минулого століття та взята на озброєння армії СРСР у 1963 році.

Д-30 належить до числа наймасовіших артсистем післявоєнного періоду, адже до 2013 року їх було випущено близько 3600 одиниць, і перебуває вона на озброєнні 35 країн світу. В народі ця гаубиця отримала прізвисько "Жаба".

Гаубиця Д-30 знімається з тривалого зберігання. Фото: Wikipedia commons

Гармата призначена для придушення живої сили противника та його вогневих засобів в окопах, бліндажах, землянках, руйнування ДЗОТів й інших вогневих споруд польового типу.

Крім того, гармата використовується для створення проходів у мінних полях і дротових загородженнях противника, боротьба з його артилерією та бронетехнікою з танками включно.

Цікаво, що при створені Д-30 радянськими конструкторами були використані напрацювання німецьких фахівців часів Другої світової війни.

У гаубиці, яка випускалася в чотирьох модифікаціях, застосовано роздільно-гільзове заряджання. Для гармати було створено вісім типів боєприпасів. При цьому уламково-фугасні снаряди в залежності від установки підривача мають різну дію снаряда: уламкову, фугасну або фугасну з затримкою підриву.

Гармата має бойову швидкість вогню 5-6 пострілів на хвилину, а максимальну — 10-12.

Росіяни активно використовували гаубиці Д-30 у ході боїв на сході України з 2014 року, а також продовжують це робити після свого повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Крім того, росіяни активно навчають на полігонах користуватися Д-30 свій мобілізований контингент перед відправкою на фронт в Україну.

За даними з відкритих джерел, станом на осінь 2022 року ЗСУ "запозичили" у росіян у користування близько трьох десятків Д-30.

Тактико-технічні характеристики: