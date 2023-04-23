Скільки солдатів і техніки втратила Росія на війні: Генштаб ЗСУ оновив дані

Український військовослужбовець на передовій. Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України

Упродовж доби, 22 квітня, українські військові знищили 690 російських окупантів. Окрім того, ворог продовжує втрачати танки, броньовані машини та іншу військові техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Упродовж доби, 22 квітня, українські захисники знищили на фронтах війни 690 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три танки, одну бронемашину, п'ять артилерійських систем, один гелікоптер, 12 одиниць автомобільної техніки та чотири безпілотники.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 186 420 (+690) осіб ліквідовано;

танків — 3675 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин — 7131 (+1) одиниця;

артилерійських систем — 2837 (+5) одиниць;

РСЗВ — 539 (+0) одиниць;

засоби ППО — 289 (+0) одиниць;

літаків — 308 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 294 (+1) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2402 (+4);

крилаті ракети — 911 (+0);

кораблі /катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5730 (+12) одиниць;

спеціальна техніка — 339 (+2).

Втрати Росії у війні на 23 квітня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом доби українські військові відбили 58 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.