Ворог веде наступ на трьох напрямках: Генштаб назвав найгарячіші точки фронту

Українські артилеристи у районі Бахмута. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Протягом доби українські військові відбили 58 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Атаки ворога

Як зазначається у повідомленні, РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — попередили у Генштабі.

Удари ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів.

Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири БпЛА противника (два розвідувальні — "Орлан-10" та "Zala", а також два дрони-камікадзе типу "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.

Найгарячіші точки фронту

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії

продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав.

противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі Мар’їнки.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони. Евакуації населення в Енергодарі планується приблизно з 5 травня.

Також повідомлялося, що 22 квітня Збройні сили України збили російський гелікоптер.