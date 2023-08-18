Сколько солдат мобилизует РФ ежемесячно: в ГУР назвали цифру

Российские солдаты. Фото: росСМИ

В РФ ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч солдат, которых отправляют воевать против Украины. Их заставляют подписывать контракты и разными способами привлекают к войне.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов на брифинге.

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Мобилизация в РФ

"Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия продолжаются, и ежемесячно несколько десятков, примерно 20 000 человек, мобилизуются", — отмечает Юсов.

По словам представителя ГУР, мобилизационная кампания в РФ постоянно продолжается.

"В разные способы, разными инструментами, разными методами, однако эта кампания продолжается", — подчеркнул Юсов.

В то же время, как утверждает разведчик, мобилизованных российских солдатов заставляют подписывать контракты или каким-либо иным образом привлекают к войне.

"Это гастарбайтеры или люди, недавно получившие российский паспорт. Это, кстати, еще один показатель сегодня, критерий — получение российского паспорта создает потенциальную угрозу, что с очень высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен путиным на войну в Украину", — рассказал Андрей Юсов.

Напомним, за последние несколько недель обменный фонд в Украине увеличился более чем на 200 российских оккупантов. Каждый пятый солдат РФ сдался в плен добровольно.

Добавим, что российские террористы продолжают совершать военные преступления. Среди них — мобилизация гражданских на временно оккупированных территориях. В результате погибли более 20 тысяч жителей Горловки.