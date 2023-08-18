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Скільки солдатів мобілізує РФ щомісяця: у ГУР назвали цифру

18 серпня 2023 17:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки солдатів мобілізує РФ щомісяця: у ГУР назвали цифру
Російські солдати. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У РФ щомісяця мобілізують близько 20 тисяч солдатів, яких відправляють воювати проти України. Їх змушують підписувати контракти та будь-яким чином залучають до війни. 

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов на брифінгу. 

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"Щодня і щомісяця ці заходи продовжуються, і щомісяця кілька десятків, приблизно 20 000 осіб, мобілізуються", — зазначає Юсов. 

За словами представника ГУР, мобілізаційна кампанія в РФ постійно триває. 

"У різні способи, різними інструментами, різними методами, проте ця кампанія триває", — підкресли Юсов. 

Водночас, як стверджує розвідник, мобілізованих російських солдатів змушують підписувати контракти або будь-яким іншим чином залучають до війни. 

"Це гастарбайтери або люди, які нещодавно отримали російський паспорт. Це, до речі, ще один показник сьогодні, критерій — отримання російського паспорта створює потенційну загрозу, що з дуже високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена путіним на війну в Україну", — розповів Андрій Юсов. 

Нагадаємо, за останні декілька тижнів обмінний фонд в Україні збільшився на понад 200 російських окупантів. Кожен п'ятий солдат РФ здався у полон добровільно.

Додамо, що російські терористи продовжують чинити воєнній злочини. Серед них — мобілізація цивільних на тимчасово окупованих територіях. Через це загинули понад 20 тисяч жителів Горлівки.

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