Скільки ударів по окупантах завдали ЗСУ минулої доби: свіже зведення від Генштабу
Протягом останньої доби, 24 березня, українська авіація завдала 17 ударів по районах, де розташовувалися війська російських окупантів. Крім того, українські захисники успішно збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість різних типів безпілотних літальних апаратів противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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ЗСУ завдають удару по окупантах
У повідомленні зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії також демонструють свою ефективність на полі бою. Вони завдали ударів по двох пунктах управління, чотирьом районам зосередження ворожих сил, двом зенітно-ракетним комплексам, одному складу боєприпасів, артилерійському підрозділу на вогневій позиції та двом станціям радіоелектронної боротьби.
Ці результати показують рішучість та силу українських військових у відповідь на агресію з боку російських військ. Водночас настійно потрібне міжнародне втручання та сприяння у врегулюванні конфлікту, щоб мінімізувати його вплив на мирне населення та уникнути подальших втрат серед військовослужбовців.
Нагадаємо, що російські війська готуються до можливого українського контрнаступу в Запорізькій області, тоді як у Бахмуті тривають важкі вуличні бої. 24 березня російська армія провела обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.