Скільки ударів по окупантах завдали ЗСУ минулої доби: свіже зведення від Генштабу

Збройні сили України

Протягом останньої доби, 24 березня, українська авіація завдала 17 ударів по районах, де розташовувалися війська російських окупантів. Крім того, українські захисники успішно збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість різних типів безпілотних літальних апаратів противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ завдають удару по окупантах

У повідомленні зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії також демонструють свою ефективність на полі бою. Вони завдали ударів по двох пунктах управління, чотирьом районам зосередження ворожих сил, двом зенітно-ракетним комплексам, одному складу боєприпасів, артилерійському підрозділу на вогневій позиції та двом станціям радіоелектронної боротьби.

Ці результати показують рішучість та силу українських військових у відповідь на агресію з боку російських військ. Водночас настійно потрібне міжнародне втручання та сприяння у врегулюванні конфлікту, щоб мінімізувати його вплив на мирне населення та уникнути подальших втрат серед військовослужбовців.

Нагадаємо, що російські війська готуються до можливого українського контрнаступу в Запорізькій області, тоді як у Бахмуті тривають важкі вуличні бої. 24 березня російська армія провела обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.