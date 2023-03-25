Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки ударів по окупантах завдали ЗСУ минулої доби: свіже зведення від Генштабу arrow

Скільки ударів по окупантах завдали ЗСУ минулої доби: свіже зведення від Генштабу

25 березня 2023 08:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Збройні сили України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом останньої доби, 24 березня, українська авіація завдала 17 ударів по районах, де розташовувалися війська російських окупантів. Крім того, українські захисники успішно збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість різних типів безпілотних літальних апаратів противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

ЗСУ завдають удару по окупантах

У повідомленні зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії також демонструють свою ефективність на полі бою. Вони завдали ударів по двох пунктах управління, чотирьом районам зосередження ворожих сил, двом зенітно-ракетним комплексам, одному складу боєприпасів, артилерійському підрозділу на вогневій позиції та двом станціям радіоелектронної боротьби.

Ці результати показують рішучість та силу українських військових у відповідь на агресію з боку російських військ. Водночас настійно потрібне міжнародне втручання та сприяння у врегулюванні конфлікту, щоб мінімізувати його вплив на мирне населення та уникнути подальших втрат серед військовослужбовців.

Нагадаємо, що російські війська готуються до можливого українського контрнаступу в Запорізькій області, тоді як у Бахмуті тривають важкі вуличні бої. 24 березня російська армія провела обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

09:23Окупанти обстріляли Херсонську область "Градами": які жертви

09:07 G7 дозволила Україні не платити борги до 2027-го

09:02 Діятимемо рішуче: Байден зробив попередження Ірану

08:50 Єрмак зустрівся з головою МЗС Литви: що обговорили

08:35 Українським пенсіонерам обіцяють щомісячні доплати за деяких умов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:33 Байден і Трюдо не надаватимуть притулку біженцям: деталі угоди

08:17 Сенатори партій просять Байдена передати МКС докази звірств рф в Україні

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

07:46Росіяни знову атакували Україну: у Генштабі розповіли, скільки ударів за добу завдав ворог

07:44 Багато українців вже в квітні можуть втратити право на субсидії

Новина з відео

07:10 Безліч рекордів для Франції у переможному матчі із Нідерландами

Новина з відео

06:05 Благовіщення 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

23:46На Київщині затримали жінку, яка отруїла насмерть колишнього

Новина з відео

22:46 У Київському зоопарку випустили на воду родину пеліканів

Новина з відео

21:06 Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу показали найкращі результати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:32Кличко поїхав на схід та передав допомогу українським військовим

Новина з відео

19:35 Назад або вперед? Коли та як українці переходитимуть на літній час

Новина з відео

19:30 Участь Миколаївського порту в зерновій угоді залежить від успіхів на полі бою, — Кубраков

Новина з відео

19:24 "Мотор Січ" працювала з іранськими компаніями, які розробляли дрони Shahed: розслідування

Новина з відео

19:12 Зеленський вручив очільнику МЗС Литви орден князя Ярослава Мудрого

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Актуальне по темі

None 25 Березень 09:22

Окупанти обстріляли Херсонську область "Градами": які жертви

None 25 Березень 09:23

G7 дозволила Україні не платити борги до 2027-го

None 25 Березень 09:02

Діятимемо рішуче: Байден зробив попередження Ірану

None 25 Березень 09:04

Єрмак зустрівся з головою МЗС Литви: що обговорили

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB