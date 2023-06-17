Сколько ударов нанесли украинские военные по оккупантам за последние сутки
Вооруженные силы Украины "отминусовали" у россиян ударный вертолет Ка-52. Кроме того, авиация сил обороны 17 раз ударила по врагу.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Сколько раз ВСУ ударили по оккупантам
В ведомстве отметили, что за предыдущие сутки, 16 июня, авиация сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. Также украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- пункт управления,
- три района сосредоточения личного состава противника,
- пять артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- четыре станции радиоэлектронной борьбы,
- два важных объекта противника.
Напомним, за сутки, 15 июня, ВСУ уничтожили около 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.