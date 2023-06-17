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Сколько ударов нанесли украинские военные по оккупантам за последние сутки

17 июня 2023 07:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько ударов нанесли украинские военные по оккупантам за последние сутки
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Ана Кудрявцева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вооруженные силы Украины "отминусовали" у россиян ударный вертолет Ка-52. Кроме того, авиация сил обороны 17 раз ударила по врагу.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В ведомстве отметили, что за предыдущие сутки, 16 июня, авиация сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. Также украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • пункт управления,
  • три района сосредоточения личного состава противника,
  • пять артиллерийских подразделений на огневых позициях,
  • четыре станции радиоэлектронной борьбы,
  • два важных объекта противника.

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Источник: Генштаб
военные
Украинский пилот во время полета. Фото: Генштаб ВСУ
военные
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
скриншот
Украинские военные на танке. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за сутки, 15 июня, ВСУ уничтожили около 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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