Сколько ударов нанесли украинские военные по оккупантам за последние сутки

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Ана Кудрявцева

Вооруженные силы Украины "отминусовали" у россиян ударный вертолет Ка-52. Кроме того, авиация сил обороны 17 раз ударила по врагу.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В ведомстве отметили, что за предыдущие сутки, 16 июня, авиация сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. Также украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления,

три района сосредоточения личного состава противника,

пять артиллерийских подразделений на огневых позициях,

четыре станции радиоэлектронной борьбы,

два важных объекта противника.

Источник: Генштаб

Украинский пилот во время полета. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за сутки, 15 июня, ВСУ уничтожили около 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.