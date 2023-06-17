Скільки ударів завдали українські військові по окупантах за останню добу
Збройні сили України "відмінусували" в росіян ударний вертоліт Ка-52. Окрім того, авіація сил оборони 17 разів вдарила по ворогу.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах
У відомстві зазначили, що за попередню добу, 16 червня, авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу росіян. Також українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- пункт управління,
- три райони зосередження особового складу противника,
- п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
- чотири станції радіоелектронної боротьби,
- два важливих об’єкти противника.
Нагадаємо, за добу, 15 червня, ЗСУ знищили майже 600 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.