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Скільки ударів завдали українські військові по окупантах за останню добу

17 червня 2023 07:19
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Скільки ударів завдали українські військові по окупантах за останню добу
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збройні сили України "відмінусували" в росіян ударний вертоліт Ка-52. Окрім того, авіація сил оборони 17 разів вдарила по ворогу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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У відомстві зазначили, що за попередню добу, 16 червня, авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу росіян. Також українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • пункт управління,
  • три райони зосередження особового складу противника,
  • п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
  • чотири станції радіоелектронної боротьби,
  • два важливих об’єкти противника.
     

скріншот

скріншот
Джерело: Генштаб
військові
Український пілот під час польоту. Фото: Генштаб ЗСУ
військові
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
скріншот
Українські військові на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за добу, 15 червня, ЗСУ знищили майже 600 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

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