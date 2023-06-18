Сколько ударов нанесли ВСУ по российским оккупантам за минувшие сутки
18 июня 2023 07:28
Украинский военный. Фото: 30 ОМБр
Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по врагу. Кроме того, ВСУ ликвидировали два ракетных комплекса россиян.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 3 пункта управления;
- 2 района сосредоточения живой силы;
- 5 складов боеприпасов;
- 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.
Напомним, за сутки враг нанес по Украине более 40 авиаударов. Оккупанты пытаются все больше захватить украинской территории.