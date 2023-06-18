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Сколько ударов нанесли ВСУ по российским оккупантам за минувшие сутки

18 июня 2023 07:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько ударов нанесли ВСУ по российским оккупантам за минувшие сутки
Украинский военный. Фото: 30 ОМБр
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по врагу. Кроме того, ВСУ ликвидировали два ракетных комплекса россиян.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Что было уничтожено

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 3 пункта управления;
  • 2 района сосредоточения живой силы;
  • 5 складов боеприпасов;
  • 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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Источник: Генштаб
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Украинские танкисты во время боевого задания. Фото: Константин и Влада Либеровы
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Украинский танк. Фото: Генштаб

Напомним, за сутки враг нанес по Украине более 40 авиаударов. Оккупанты пытаются все больше захватить украинской территории.

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