Сколько ударов нанесли ВСУ по российским оккупантам за минувшие сутки

Украинский военный. Фото: 30 ОМБр

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по врагу. Кроме того, ВСУ ликвидировали два ракетных комплекса россиян.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

3 пункта управления;

2 района сосредоточения живой силы;

5 складов боеприпасов;

3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Источник: Генштаб

Украинские танкисты во время боевого задания. Фото: Константин и Влада Либеровы

Украинский танк. Фото: Генштаб

Напомним, за сутки враг нанес по Украине более 40 авиаударов. Оккупанты пытаются все больше захватить украинской территории.