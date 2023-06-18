За добу ворог завдав по Україні понад 40 авіаударів, — Генштаб ЗСУ

Воїни ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 480 доба збройної агресії РФ щодо України. Окупанти намагаються все більше захопити української території. Наші воїни нищать ворога, аби повернути усі українські землі назад.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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"Протягом минулої доби противник завдав 43 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Також там попереджають, що по всій Україні залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів.

Нагадаємо, Росія перекинула на аеродром тимчасово окупованого Бердянська понад 20 додаткових ударних вертольотів. Місто розташовано майже за 100 км від лінії фронту.

Таким чином вони хочуть стримати наступ українських військових. У Міноборони припускають, що авіація, швидше за все, допомогла Росії мати більшу перевагу на півдні України, оскільки ударні вертольоти використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.