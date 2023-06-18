Скільки ударів завдали ЗСУ по російських окупантах за минулу добу
18 червня 2023 07:28
Український військовий. Фото: 30 ОМБр
Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по ворогу. Крім того, ЗСУ ліквідували два ракетних комплекси росіян.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
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Підрозділи українських ракетних військ і артилерії впродовж минулої доби уразили:
- 3 пункти управління;
- 2 райони зосередження живої сили;
- 5 складів боєприпасів;
- 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.
Нагадаємо, за добу ворог завдав по Україні понад 40 авіаударів. Окупанти намагаються все більше захопити української території.