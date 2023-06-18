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Скільки ударів завдали ЗСУ по російських окупантах за минулу добу

18 червня 2023 07:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки ударів завдали ЗСУ по російських окупантах за минулу добу
Український військовий. Фото: 30 ОМБр
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по ворогу. Крім того, ЗСУ ліквідували два ракетних комплекси росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Підрозділи українських ракетних військ і артилерії впродовж минулої доби уразили:

  • 3 пункти управління;
  • 2 райони зосередження живої сили;
  • 5 складів боєприпасів;
  • 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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Джерело: Генштаб
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Українські танкісти під час бойового завдання. Фото: Костянтин і Влада Ліберови
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Український танк. Фото: Генштаб

Нагадаємо, за добу ворог завдав по Україні понад 40 авіаударів. Окупанти намагаються все більше захопити української території.

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