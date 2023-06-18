Скільки ударів завдали ЗСУ по російських окупантах за минулу добу

Український військовий. Фото: 30 ОМБр

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по ворогу. Крім того, ЗСУ ліквідували два ракетних комплекси росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Підрозділи українських ракетних військ і артилерії впродовж минулої доби уразили:

3 пункти управління;

2 райони зосередження живої сили;

5 складів боєприпасів;

3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Джерело: Генштаб

Українські танкісти під час бойового завдання. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Український танк. Фото: Генштаб

Нагадаємо, за добу ворог завдав по Україні понад 40 авіаударів. Окупанти намагаються все більше захопити української території.